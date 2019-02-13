مبانٍ غريبة تحاكي منشآت الخيال العلمي (صور)

صَمَّم المهندسون حول العالم عددًا من المباني الفريدة والغريبة لتبدو أقرب إلى الخيال العلمي، وأراد المهندسون من إنشائها، ترك بصمة خاصة عنها، أو توصيل رسالة حول الهدف من تصميمها.

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، رصدت مجموعةً من هذه المنشآت حول العالم:

مبنى Interlace في سنغافورة

صُمّم المبنى على طريقة الطوب العشوائي في لعبة الألعاب البدنية لينغا.

متحف V & A Dundee في إسكتلندا

صمم المتحف من وحي المنحدرات الاسكتلندية، كما ويطفو جزء منه فوق الماء ليُشبه مقدمة القارب، وذلك تكريمًا لبناء السفن في منطقة ”دندي“ الاسكتلندية.

لو روفو من أجل صحة الدماغ

أنشِئ المركز بالقرب من لاس فيغاس، وأراد المهندسون من إنشائه ألّا يُنسى من الذاكرة، وللحفاظ عليه حيًّا.

المطل الزجاجي

عبارة عن مجمَّع عمارات في بانكوك، وواحد من أطول المباني في تايلاند، إذ صمّم على شكل نقاط البكسل في الحواسيب.

مبنى The distinctive

تم إنشاؤه في مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية، وصُمّم من طوب مصنوع من الهيدروكربونات.

الهرم العشوائي

أنشئ في مدينة كونشان الصينية، وصمّم من وحي رياضة الباركور، والتي تعدُّ الرياضة المفضلة للصينيين.

ماركيز دي ريسكال

وهو عبارة عن فندق ملون محاط بمزارع العنب في إسبانيا، صمّم ليُشبه شريطًا ملفوفًا حول هدية.

لويس فويتون في باريس

صُمّم المتحف من وحي الهيكل الزجاجي للقصر الكبير في الشانزليزيه.

الدكتور تشاو تشاك وينغ بيلدينغ

أنشئ المبنى في سيدني، وهو جزء من جامعة سيدني للتكنولوجيا، وصُمّم على شكل ”حقيبة ورقية مهروسة“.

متحف أوردوس

شيّد المتحف في منغوليا الداخلية بالصين، وصُمّم من وحي صحراء جوبي، والمبنى مكسو ببلاط معدني مصقول، ومقاوم للعواصف الرملية.

حرب النجوم

وهو مبنى في كوريا الجنوبية، وصمّم على طريقة فيلم الخيال العلمي حرب النجوم.

سوهو غالاكسي

وهو مبنى للتسوق في بكين، صُمم من دون زوايا.

مركز أوكلس للنقل في نيويورك

صُمّم حول مجمع مركز التجارة العالمي في الحي المالي، بعد أحداث الـ 11 من أيلول /سبتمبر.