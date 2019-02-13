مقتل 3 جنود في تفجير عبوة ناسفة جنوبي اليمن

قتل 3 جنود من قوات الحزام الأمني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية في محافظة أبين اليمنية.

واستهدف الانفجار العربة العسكرية أثناء مرورها على الطريق الرابط بين مديريتي ”المحفد“ و“مودية“، شرقي عاصمة المحافظة زنجبار، بحسب موقع ”عدن الغد“.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الحزام الأمني وعقب وقوع الحادث، داهمت منازل بعض المشتبه بهم في قرية ”اللفيقة“ التابعة لمديرية ”المحفد“، ما أوقع اشتباكات بين الطرفين، تسببت في إصابات من الجانبين.

وفيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما لم يصدر بيان على الفور من السلطات اليمنية، رجح المصدر الأمني أن يكون الهجوم من تنفيذ عناصر ”القاعدة“، حيث سبق أن قاموا بأعمال مشابهة، وشنوا هجمات متكررة على نقاط عسكرية في ذات المنطقة.

ورغم إعلان السلطات المحلية بأبين، في أغسطس/آب 2017، تطهير كل مديريات المحافظة من عناصر ”القاعدة“، بما في ذلك المحفد إلا أن التنظيم ينشط بين الحين والآخر، ويشن هجمات متعددة على مواقع أمنية ومعسكرات، ما أودى بحياة العشرات من الجنود.