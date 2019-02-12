أول تعليق لدنيا بطمة على برنامج حلا الترك الجديد (فيديو)

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن رأيها ببرنامج تلفزيون الواقع MBCTrending الخاص بابنة زوجها حلا الترك ، الذي سينطلق عرضه يوم 16 فبراير/شباط الجاري، حيث قالت، ”لم أر البرنامج ولا أشاهد أم بي سي“.

وفي لقاء مع موقع ”360“ المغربي، كان جواب دنيا على سؤال حول احتمال ظهورها في البرنامج بالقول: ”ظهوري في البرنامج لن يضيف لي أي شيء، كل منا يتابع طريقه و الأمر لم يعد يهمني، فقد أصبح من الماضي، ولا أنتظر استمراره في المستقبل أو الحاضر“.

وبخصوص وجود أية علاقة ودية بين ابنتها غزل و إخوتها من والدها، قالت دنيا: ”لم أقم بأية محاولة في هذا الاتجاه، ولا أنتظر قدوم أي شخص، فمن زارها مرحبًا ومن لم يفعل مرحبًا“.

وأضافت، أن ابنتها لا ينقصها شيء، لديها عائلة وأشخاص يحبونها، وهي في غنى عن أية زيارة من أي كان، حسب تعبيرها.

ويظهر في أجوبة المغنية المغربية، أن الأزمة بين أسرتي محمد الترك لا تزال موجودة، وحتى إصابته بمرض السرطان لم تنجح في حلها.