هل تورطت الفنانة غادة إبراهيم في فيديو إباحي مع خالد يوسف؟ (فيديو)

استنكرت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تورطها في فيديوهات فاضحة مع المخرج المصري خالد يوسف، مؤكدة أنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة.

وطالبت إبراهيم عبر تسجيل صوتي، كلَّ من يترصَّد بها وبسمعتها، إن كان لديه أيّ دليل إدانة أو فيديوهات فاضحة لها، فليظهرها للرأي العام، مشددة على أن لا أحد يستطيع فعل هذا؛ لأنها بريئة من هذه التهم.

وقالت الفنانة المصرية لـ ”إرم نيوز“، ”لم أقابل خالد يوسف ولا مرة في مكتبه ولا أعرف حتى طريق مكتبه، وأكبر دليل على كلامي أنني لم أعمل معه من قبل ولم أتعاون معه في أيّ عمل فني قام بإخراجه“.

وأضافت ان ”الناس اللي ماعندهاش تسلية غيري طول الوقت، هم دول عندهم فراغ للدرجة ده“، مستنكرة التشويش على سمعتها التي أحدثتها بعض المواقع التي أشارت إلى الأحرف الأولى من اسمها على أنها ضمن المتورطين في القضية.

وأردفت أن ”اللي عنده حاجة يقدمها، شوية رانيا يوسف، وشوية أنا، ده فراغ وتفاهة، حلوا بقى عني“، حسب تعبيرها.

وكانت صحيفة ”الوطن“ المصرية قد ذكرت على لسان أسامة زهران، المحامي المتقدم بأول بلاغ في الفيديوهات الجنسية المتورط بها خالد يوسف، إنَّ فنانة شهيرة يرمز لها ”غ. إ“ ظهرت ضمن الفيديوهات الجنسية، التي قدمها لجهات التحقيق.