فضيحة الملياردير بيزوس تتواصل.. ناشر ”إنكوايرر“ ينفي أي علاقة مع السعودية

نفت شركة ”أمريكان ميديا“، الناشرة لصحف ”انكوايرر“ و“منز جورنال“ و“يو أس ويكلي“، الأمريكية، أن يكون لها أي علاقة، قديمة أو راهنة، مع المملكة العربية السعودية، سواء في المصالح المالية أو في سياسات التحرير.

وكانت الشركة الإعلامية، المعروفة بممالأة مديرها ديفيد بيكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعقب في بيان صحفي، على تلميحات من الملياردير جيف بيزوس، مالك صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، حاول فيها تسييس فضيحته الجنسية التي هددت فيها ”انكوايرر“ بنشر صوره العارية التي قالت إنه أرسلها إلكترونيًا لعشيقته لورين سانشيز.

محاولات تسييس الفضيحة

وكان بيزوس، المدير العام التنفيذي لشركة ”أمازون“، قد فتح هذه القضية، الخميس الماضي، بقوله إن صحيفة ”إنكوايرر“ تحاول ابتزازه من أجل تعديل المواقف السياسية لصحيفة ”واشنطن بوست“.

وفي تغريدته، ألمح بيزوس إلى احتمال أن يكون تصرف ”انكوايرر“ ذا صلة بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا في ذلك الى الحملة المتواصلة التي تشنها ”واشنطن بوست“ على السعودية.

وأضاف بيزوس، في تغريدة له، أن ”انكوايرر“ هددته شفهيًا وكتابيًا بنشر صوره عاريًا الى جانب صور حميمة لعشيقته وهي تدخن السيجار.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير نفى، قبل عدة أيام، أي ضلوع للمملكة في الأزمة بين بيزوس، مالك صحيفة ”واشنطن بوست“، وبين شركة ”أمريكان ميديا“، الناشرة لصحيفة ”انكوايرر“.

تقرير وول ستريت جورنال

وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، قالت إن بيان الشركة الناشرة لصحيفة ”انكوايرر“، جاء أيضًا لتوضيح حقيقة التقرير الذي كانت نشرته عن المملكة العربية السعودية، متزامنًا مع زيارة ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة في مارس 2018.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ نشرت تقريرًا، أمس الاثنين، قالت فيه إن شركة ”أمريكان ميديا“ سألت، يومها، وزارة العدل الأمريكية إن كان في نشر الملحق الإخباري عن السعودية أية شبهة مصلحة تستدعي التوثيق، وهو الأمر الذي أوضحة البيان الأخير الذي نفت فيه ”أمريكان ميديا“ أي علاقة قديمة أو حالية لها مع السعودية.

شقيقها سرب صورها

في الأثناء، أكد موقع ”ديلي بيست“ الأمريكي معلومات خاصة به تفيد أن تسريب صور بيزوس وعشيقته لورين تم على يد شقيقها مايكل سانشيز، وهي المعلومات التي أيدتها صحيفة ”الاندبندنت“ البريطانية صباح اليوم الثلاثاء.