ذي لوكال: فرنسا تدخل تاريخ مثليي الجنس

تحت عنوان "فرنسا تصنع التاريخ بأول زفاف لمثليي الجنس" تقول الصحيفة ذي لوكال إن فنسنت أوتين، وبرونو بوالو دخلا التاريخ الأربعاء عندما أصبحا أول زوجين مثليي الجنس في فرنسا ليصبحا بوضوح من الناحية القانونية "الزوج والزوج".

وتضيف الصحيفة أن الرجلين "تبادلا عهود الزواج في حفل أقيم في قاعة تاون في جنوب مدينة مونبلييه أمام مئات من المدعوين وكذلك وسائل الإعلام في العالم".

وتابعت الصحيفة "كانت هناك إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة تاون وعلى الشوارع بعد مخاوف من المعارضين، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد زواج مثليي الجنس".