الكشف عن عقدي الزواج العرفي لمنى فاروق وشيماء الحاج من خالد يوسف

View this post on Instagram

اعترفت الفنانتان المصريتان شيما الحاج ومنى فاروق، بزواجهما العرفي، من المخرج المصري خالد يوسف، وذلك بعد اتهامها بنشر فيديو فاضح والتحريض على الفسق والفجور. . وحصلت ”إرم نيوز“، على عقدي الزواج العرفي بين المخرج يوسف، والفنانتين اللتين تم ترحيلهما إلى سجن القناطر، على ذمة التحقيقات. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #مصر #القاهرة #زواج #عقد_عرفي #الإسكندرية #صور #فضيحة #فن #مشاهير #أخبار_مشاهير #لايك #egypt #cairo #pic#فيديو_إباحي #خالد_يوسف #سياسة #أخبار #فن #مشاهير #شيما_الحاج #منى_فاروق