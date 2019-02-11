الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار بدعم توترات التجارة

نزلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت حيث تلقى الدولار الدعم من الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما قلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن حتى في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1311.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1315.50 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة إن الدولار القوي يعمل كعائق أمام الذهب في الأجل القريب.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وواشنطن هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس آذار وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.

وتعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إذا لم يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق بحلول الساعة 0501 بتوقيت غرينتش من الثاني من مارس/ آذار.

وتسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق المالية منذ العام الماضي، وعززت أيضًا جاذبية الدولار كملاذ آمن.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ الثالث من يناير/ كانون الثاني، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى.

وهبط السعر الفوري للبلاديوم 1.2% إلى 1385 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.4% إلى 15.76 دولار، في حين تراجع البلاتين 1.2% إلى 788.50 دولار للأوقية.