إليساندرو محمود.. موسيقي من أصول مصرية يثير صدمة في إيطاليا

المصدر: ا ف ب

أثار الموسيقي الإيطالي، أليساندرو محمود، دهشة واستياءً في صفوف اليمين الإيطالي، بفوزه بجائزة مهرجان، سان ريمو العريق، علمًا أنه من أب مصري وأم إيطالية.

في مطلع شباط/ فبراير من كل عام، يتسمّر عشرة ملايين إيطالي على شاشة التلفزيون؛ لمشاهدة خمس سهرات متتالية تجري فيها وقائع هذه المسابقة التي استوحيت منها مسابقة يوروفيجن الأوروبية الشهيرة.

وبدأ هذا المهرجان في العام 1951 في مدينة سان ريمو، وكشف في سنواته الطويلة عن مواهب كبيرة مثل إيروس رامازوتي وأندريا بوتشيلي ولورا بوسيني.

وقررت لجنة التحكيم في هذه الدورة التاسعة والستين من المهرجان منح الجائزة لمحمود عن أغنيته ”سولدي“، علمًا أن تصويت الجمهور لم يعطه أكثر من 14% مقابل 46% لمنافسه أولتيمو.

وسرعان ما اشتعلت مواقع التواصل بنقاش هذه النتيجة.

وقال زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني الرجل القوي في الحكومة الحالية في تغريدة على ”تويتر“: ”محمود يفوز بأجمل أغنية إيطالية؟ لو كان الأمر بيدي لاخترت أولتيمو“، طالبًا من متابعيه إبداء رأيهم.

وأثارت هذه التغريدة انتقادات، وعلّق أحد المستخدمين بالقول: ”خذ دواء مسكنًا للمعدة، وستكون بخير“.

وقال أليساندرو محمود الذي يفتح له الفوز بهذه المسابقة تمثيل إيطاليا في ”يوروفيجن“ في أيار/مايو: ”أنا إيطالي، ولدت وكبرت في ميلانو، أنا إيطالي مئة بالمئة“.