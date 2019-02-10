السيول تجرف عشرات المركبات على طريق المنورة (صور وفيديو)

شهدت مناطق في المملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة تسببت بتشكل سيول عارمة، خصوصًا في المناطق الشمالية من المملكة والمدينة المنورة.

وأظهرت صور ومقاطع فیديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرف میاه السیول عشرات الشاحنات والسیارات، وبعضها غمره الوحل، على طريق المدينة المنورة- العلا، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شھدتھا المنطقة، يومي الجمعة والسبت الماضیین.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في أحدث تقرير لها عن حالة الطقس ليوم الأحد في السعودية، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونوهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.