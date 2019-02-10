مكالمة هيثم الحريري الإباحية.. كيف علق النائب المصري بعد تسريبها؟

مكالمة هيثم الحريري الإباحية.. كيف علق النائب المصري بعد تسريبها؟

المصدر: السيد موسى - إرم نيوز

علّق هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري، على مكالمة إباحية منسوبة له مع فتاة، تم تسريبها مؤخرًا، مؤكدًا أنه سيتعامل مع الموقف بشكل قانوني.

وقال الحريري في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”سيقوم المحامي الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخرًا“.

وكان المحامي محمد حامد سالم، قد تقدّم ببلاغ ضد هيثم الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

وذكر البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه يجب فتح التحقيق العاجل ضد هيثم الحريري، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة، والذي يحاول فيه استدراجها للنزول من بيتها لمقابلته وممارسة الرذيلة، مستخدمًا في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحًا وتصريحًا تكشف عن علاقة آثمة بين المبلغ ضده وهذه السيدة المتزوجة.

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