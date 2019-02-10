كينيا تبحث ربط الحمض النووي بالرقم القومي للمواطنين

مرر البرلمان الكيني تشريعًا قانونيًا جديدًا، يتعلق بنظام الهوية القومية للمواطنين والمهاجرين واللاجئين، ينص على أن يتم ربط الرقم القومي لكل شخص يعيش داخل الأراضي الكينية بحمضه النووي وبصمات عينيه وأصابعه وأذنيه وصوته.

رفع الخبراء الأمنيون بشركة موزيلا الشهيرة رايات الخطر فيما يتعلق بمدى اختراق خصوصية المواطنين والمقيمين في كينيا مع هذا التشريع الجديد، حيث يرون أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالخصوصية والأمن الإلكتروني للمقيمين؛ بسبب أنظمة الرقابة المشددة التي تستخدمها الحكومة الكينية، وكذلك مع ارتفاع معدلات الهجمات الإلكترونية يوميًا حول العالم، ما قد يهدد بيانات حساسة قد تضع حياة أي شخص في حال تم تسريبها أو استخدامها بشكل سلبي ضده.

وسيتضمن كذلك نظام إدارة بيانات المقيمين في الأراضي الكينية ”NIIMS“ العناوين البريدية وعناوين محل الإقامة، وكذلك النقاط الجغرافية الرقمية لمعيشة المواطنين والمقيمين على الخرائط الرقمية ”GPS“، وبالتالي ذلك سيجعل من السهل تتبع تحركاتهم باستمرار من جانب الأجهزة الأمنية بكينيا.

وحذر الخبراء كذلك من تطبيق مثل هذا التشريع داخل الحدود الكينية مع عدم وجود قانون قوي لحماية خصوصية وأمان البيانات الخاصة بالمواطنين، وهو مشروع قانون كان قد تم تقديمه إلى البرلمان الكيني العام الماضي، ولكنه لم يتم نظره بعد.