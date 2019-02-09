شاهد.. أكبر سلطعون في العالم وهو ينسلخ من صدفته العملاقة (فيديو)

التقط علماء في حديقة أسماك عالم البحار “سي وورلد” في سان دييغو، لقطات لا تصدق، لأكبر سلطعون في العالم وهو ينسلخ من صدفته العملاقة.

ويعتبر هذا السلطعون أكبر أنواع حيوان سرطان البحر في العالم، وتم تصوير الفيديو للسلطعون العنكبوت الياباني وهو يلقي قوقعتة بأكملها.

وقال أمين متحف حديقة الأسماك، مايك برايس: “إنه حدث طبيعي تمامًا للسلطعون العنكبوت، لكن بالنسبة لنا كعلماء بحرية، أن نكون قادرين على مشاهدة الطبيعة الأم تعمل بهذه الطريقة الرائعة، فهذا يوم عظيم بالنسبة لنا!”

وتحمل حيوانات السلطعون صدفة خارجية لا يمكن أن تنمو مجددًا مثل الكائنات الأخرى.