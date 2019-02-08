مؤسس “أمازون” يتعرض للابتزاز بصور إباحية (صور)

نشر مؤسس موقع “أمازون” للبيع عبر الإنترنت، الملياردير جيف بيزوس، رسائل تهديد أرسلت له من قبل محرر صحيفة “ناشونال إنكوير” يهدده فيها بنشر الصور العارية الخاصة به، إذا لم يتراجع عن التحقيقات بشأن علاقته بالمذيعة لورين لساشنيز.

وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، علق كبير مسؤولي المحتوى في الصحيفة، ديلان هوارد، قائلًا، “مع اقتناع صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات لا أساس لها من الصحة حول التقرير الأولي لصحيفة ناشونال انكوير، أردت أن أصف لك الصور التي تم الحصول عليها أثناء جمع الأخبار لدينا وهي صور فاضحة لك ولسانشيز”.

وبعد ذلك، كتب هوارد، “ليس من دواعي سروري إرسال هذا البريد الإلكتروني، آمل أن يسود الحس السليم وبسرعة”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستجاب بيزوس بسرعة من خلال نشر هذه الرسالة واثنين آخرين عبر الإنترنت في مدونة على موقع “ميديام”.

وقد تم إرسال أول رسالة إلكترونية في 5 شباط/فبراير، وتم إرسال اتفاقية مقترحة في 6 من الشهر نفسه وبريد إلكتروني ثالث في تاريخ غير معروف ردًا على مذكرة 4 شباط/فبراير المرسلة من قبل محامي بيزوس مارتي سينغر إلى هوارد.

وتم إرسال هذه الرسائل الإلكترونية بعد بضعة أشهر فقط من موافقة الصحيفة الأمريكية على التعاون الكامل في التحقيق الذي أجرته وزارة العدل.

وكتب بيزوس، “حسنًا، هذا لفت انتباهي، لكن ليس بالطريقة التي يأملون بها، إن أي حرج شخصي قد يجعلني في مقعد خلفي ليس له أهمية هنا”، مضيفًا أنه “إذا كنت في وضع لا أستطيع تحمل هذا النوع من الابتزاز، كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم ذلك؟”.

وأوضح قائلًا “بالطبع لا نريد نشر صور شخصية، لكنه أيضًا لن يشارك في ممارستهم المعروفة للابتزاز والمصالح السياسية والهجمات السياسية والفساد”.