إسرائيل تعثر على جثة مستوطنة جنوب القدس

عثرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على جثة مستوطنة في منطقة “عين يالو” جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، في بيان لها على “تويتر”، أنه تم العثور على جثة فتاة إسرائيلية بمنطقة حرجية في القدس المحتلة.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سلطات الاحتلال عثرت على المستوطنة وقد فارقت الحياة، بعد عدة طعنات في العنق والصدر.

ووفقًا للصحيفة، لا تزال خلفية الحادث غير واضحة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة اعتقلت 4 فلسطينيين، لكن الخبر اختفى عن المواقع العبرية واكتفى بذكر “اعتقال عدد من المشتبه بهم”، دون مزيد من التفاصيل.

وأصدرت الشرطة الإسرائيلية أمرًا بمنع النشر في القضية والإشارة إلى أنه “يتم التحقيق في كافة الاتجاهات”، بحسب “الأناضول”.

ولفتت “يديعوت أحرونوت” إلى أن الفتاة الإسرائيلية اختفت ظهر الخميس، قبل أن يتم العثور على جثتها مساء.

وقالت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في محيط القدس، وأغلق كافة الطرقات المؤدية إلى مكان الحادثة.