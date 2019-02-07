الإمارات تحطم رقمًا قياسيًا بعرض طائرات من دون طيار (فيديو)

حطمت الإمارات العربية المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا، ودخلت موسوعة غينيس العالمية، عقب عرض مميز للطائرات من دون طيار.

وفي التفاصيل التي ذكرتها وكالة “يونايتد برس انترناشونال” الأمريكية، احتفلت أكاديمية الشرطة في الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لإنشائها، بعرض مذهل للطائرات من دون طيار، أدخلها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقدمت أكاديمية شرطة دبي، في الذكرى الخمسين لتأسيسها، عرضًا ضوئيًا باستخدام 300 طائرة من دون طيار، تصور قادة إماراتيين، بمن فيهم الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، والشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي.

وفي العرض، شكلت الطائرات أيضًا رسالة باللغة العربية تقول: “شكرا لك، الشيخ محمد”، وهاشتاغ “عام التسامح”.

وإجمالًا، شكلت الطائرات من دون طيار 11 شكلًا مختلفًا، محققة بذلك رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد أشكال مكونة بالدرونز دفعة واحدة.