المخرج سامح عبدالعزيز يتحدث لـ “إرم نيوز” عن تجربته في السجن

قال المخرج المصري سامح عبدالعزيز إنه استفاد كثيرًا من تجربته في محنة السجن التي مرّ بها، موضحًا أنه كان في عزلة عن الجميع ولم يعلم شيئًا عن زيارة طليقته الفنانة المصرية روبي.

وأكد في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” أن العزلة مع النفس أدخلته في حالة من التجلي والتعرف إلى الله، حيث حرص على قراءة القرآن الكريم والتفسير، لافتًا إلى أنه قرأ عدة روايات، ملخصًا التجربة بأنها تصنع أفلامًا ومسلسلات.

واستطرد: “سأهتم بأسرتي وعائلتي وإتقان عملي”، موضحًا أنه لم ير ابنته (طيبة) من طليقته روبي، منذ أزمته، إلا أنه أشار إلى علمه بأحوالها وأنه يسأل عنها والدتها التي تربطه بها علاقة متحضرة.

وعن زملائه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه في أزمته قال: “أشرف زكي كان أقرب الناس لي في الأزمة، إضافة إلى المنتجين أحمد السبكي وجمال العدل”.

وعن تحضيراته في الفترة المقبلة، أوضح أنه سيتعاون مع المنتج أحمد السبكي في فيلم سينمائي جديد على نفس تركيبة فيلمي “الفرح”، و”كباريه”، ويحمل عنوان “شبر وقبضة”، ولم يتم ترشيح أبطاله بعد، حيث طلب فترة راحة قبل الدخول في تفاصيل العمل.

يُذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز كان فيلم “سوق الجمعة”، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى السينمائي الماضي، ولم يحضر العرض الخاص بسبب دخوله السجن، وكذلك مسلسل “أرض النفاق”، الذي لم يُكمل تصويره.