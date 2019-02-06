WWE.. بيكي لينش تصفع تريبل إتش على وجهه داخل الحلبة (فيديو)

شهد عرض “راو”، مساء الثلاثاء، واقعة مثيرة للجدل عندما صفعت بيكي لينش تريبل إتش، الرئيس التنفيذي لشركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE، على وجهه على الحلبة.

ودخلت بيكي لينش في جدال عنيف مع تريبل إتش، عقب صعود تشارلوت فلير على الحلبة لافتتاح العرض، والإعلان إن بيكي لن تشارك في عرض رايسلمانيا بسبب إيقافها، فضلًا عن إصابته ما يعني غيابها عن مواجهة روندا راوزي لتلمح تشارلوت إلى أنها ستواجه روندا بدلًا من بيكي.

فما كان من بيكي التي كانت بين الحضور إلا أن صعدت على الحلبة لمحاولة الاعتداء على تشارلوت، ليتدخل تريبل إتش على الفور ويطلب من تشارلوت الخروج من الحلبة، وبالفعل ابتعدت ليبدأ الجدال العنيف.

وهاجم تريبل إتش المصارعة الغاضبة وأبلغها إنها موقوفة إلى أجل غير مسمى، ويجب أن تعرض نفسها على الطبيب للعلاج من الإصابة في ركبتها، ولا يحق لها الصعود للحلبة بينما واجهت بيكي كل هذه الاتهامات بالصمت.

وواصل تريبل إتش الهجوم على بيكي بالقول إنها تخشى من أن الطبيب يقر بأنها سليمة تمامًا، وبالتالي يمكن أن تواجه روندا في عرض رايسلمانيا، ما يعني أن تريبل إتش يدعي أن بيكي تخشى مواجهة روندا، وتدعي الإصابة للابتعاد عن مثل هذه المواجهة.

لكن بيكي ردت بطريقة مفاجئة لتصفع تريبل إتش على وجهه، قبل أن تغادر الحلبة غاضبة، بينما لم يعلق المصارع السابق على ما حدث له واكتفى بالصمت.