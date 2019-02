WWE.. بيكي لينش تصفع تريبل إتش على وجهه داخل الحلبة (فيديو)

شهد عرض “راو”، مساء الثلاثاء، واقعة مثيرة للجدل عندما صفعت بيكي لينش تريبل إتش، الرئيس التنفيذي لشركة المصارعة الحرة للمحترفين WWE، على وجهه على الحلبة.

ودخلت بيكي لينش في جدال عنيف مع تريبل إتش، عقب صعود تشارلوت فلير على الحلبة لافتتاح العرض، والإعلان إن بيكي لن تشارك في عرض رايسلمانيا بسبب إيقافها، فضلًا عن إصابته ما يعني غيابها عن مواجهة روندا راوزي لتلمح تشارلوت إلى أنها ستواجه روندا بدلًا من بيكي.

فما كان من بيكي التي كانت بين الحضور إلا أن صعدت على الحلبة لمحاولة الاعتداء على تشارلوت، ليتدخل تريبل إتش على الفور ويطلب من تشارلوت الخروج من الحلبة، وبالفعل ابتعدت ليبدأ الجدال العنيف.

