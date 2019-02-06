بمساهمة سعودية.. الصاروخ “أريان 5” يضع قمرين اصطناعيين في المدار

المصدر: أ ف ب

في أول عملية إطلاق للصاروخ تنفّذ هذه السنة من قاعدة “كورو” في “غويانا” الفرنسية، وضع صاروخ “أريان 5” قمري اتصالات اصطناعيين في المدار، مساء الثلاثاء، أحدهما ثمرة تعاون بين السعودية وقبرص واليونان، بحسب ما أعلنت مجموعة “أريان غروب”.

وبلغ وزن الصاروخ الإجمالي 9 أطنان، وعلى متنه القمران “اتش اس-4/اس جي اس-1” و”جي اس ايه تي-31″، وتم إطلاقه عند الساعة 18,01 من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 21,01 بتوقيت غرينيتش).

و”اتش اس-4/اس جي اس-1″ هو قمر اتصالات تابع للمؤسسة السعودية المعروفة بـ “مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” وللمشغّل اليوناني القبرصي “هيلاس سات”، ومن شأنه أن يقدّم خدمات “إرسال تلفزيوني وإنترنت وتراسل هاتفي واتصالات آمنة” في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في البيان الصادر عن “أريان سبايس”، ويقدّر أن يبقى في الخدمة لأكثر من 15 سنة.

أما “جي اس ايه تي-31″، فهو قمر اتصالات من تصميم وكالة الفضاء الهندية، ومن شأنه تضييق الفجوة الرقمية في شبه القارة الهندية. وتتخطّى مدّة صلاحيته أيضًا 15 عامًا.

وهذه هي عملية الإطلاق الثالثة بعد المئة لصاروخ “أريان 5” من قاعدة كورو.

وكشفت “أريان غروب” عن نيّتها تنفيذ أربع عمليات إطلاق لصاروخ “أريان 5” سنة 2019.