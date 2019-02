بطريقته الخاصة.. أحمد خميس يكشف حقيقة انفصاله عن مشاعل الشحي (فيديو)

View this post on Instagram

مشاعل | زوجتي الغالية، الي حياتي من دونها ظلمة، هي كل شي بحياتي و عائلتي الوحيدة، و مستحيل ابا ارجع لكوني وحيد، فارجوا إنكم تنسوا الشائعات ✌???? . هذا الرد للإشاعات الي طلعت علينا ???? #احمد_خميس #مشاعل_الشحي