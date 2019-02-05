بطريقته الخاصة.. أحمد خميس يكشف حقيقة انفصاله عن مشاعل الشحي (فيديو)

كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس حقيقة انفصاله عن زوجته الإعلامية مشاعل الشحي، موضحًا أن جميع الأخبار التي تم تداولها حول هذا الموضوع على السوشال ميديا مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

ونشر خميس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقًا : “مشاعل زوجتي الغالية، اللي حياتي من دونها ظلمة، هي كل شيء بحياتي وعائلتي الوحيدة، ومستحيل أبا أرجع لكوني وحيد.. فأرجوا إنكم تنسوا الشائعات”.

وأكد الإعلامي الإماراتي أن هدفه من نشر هذا المقطع الذي يجمع بينه وبين زوجته مشاعل هو الرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصالهما”.

وسبق أن أكّد الإعلاميّ الإماراتيّ، أحمد خميس، بأنّ زواجه من زميلته الإعلامية الإماراتية، مشاعل الشحي، كان مخططًا، وليس عن قصّة حبّ.

وأضاف خميس، خلال ردّه على أسئلة جمهوره، عبر تطبيق سناب شات، بأنّه أُعجب بمشاعل، فتقدّم لوالدها حتى يخطبها، ثمّ تزوّجها، وبدأت قصّة الحبّ بينهما، بعد القفص الفضي.

وتابع: “هي أصلًا ما كانت تحبني وهي أصلًا ما كانت معجبة فيني أنا اللي جيت وبادرت ومن بعد كده حبينا بعض”.