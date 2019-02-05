ارتفاع أسعار الذهب لكن تحسن شهية المخاطرة يكبح المكاسب

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الشراء بعد أن لامست الأسعار أدنى مستوياتها، فيما يقرب من أسبوع خلال الجلسة السابقة لكن تنامي الشهية للأصول عالية المخاطر كبح مكاسب المعدن.

وبحلول الساعة الـ 0551 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب ارتفع 0.3% إلى 1315 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ 29 من يناير/ كانون الثاني عند 1308.20 دولار في آخر جلسة.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

واتسمت السيولة بالضعف في أسواق الذهب الآسيوية؛ نظرًا لأن جزءًا كبيرا من المنطقة في عطلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.

وقالت رينيشا تاشناني مديرة أبحاث السلع الأولية وسوق الصرف في مونارك نتورث كابيتال “الاتجاه العام ما زال إيجابيًّا للذهب ونوصي بالشراء عند تراجع الأسعار.”

وزاد البلاديوم 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1367.50 دولار للأوقية، بينما ارتفعت الفضة 0.4% مسجلة 15.91 دولار في حين استقر البلاتين عند 817.50 دولار.