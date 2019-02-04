بمبلغ ضخم.. الفنان محمد رمضان يتصالح مع مصلحة الضرائب

تصالح الفنان المصري محمد رمضان، مع مصلحة الضرائب؛ بعد سداده مبلغًا ضخمًا، قدر بـ 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري، ( 333 ألف دولار).

وقررت نيابة التهرب من الضرائب حفظ أوراق قضية الفنان محمد رمضان؛ بعد سداد المبالغ الضريبية والتعويضات.

وجاء سداد هذا المبلغ نظير قيامه بعدد من المسلسلات والأفلام خلال السنوات من عام 2013 حتى عام 2016، ومنها: مسلسل “ابن حلال” ومسرحية “رئيس جمهورية نفسه”، وفيلم “واحد صعيدي”، واستضافته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية.

وكان الفنان محمد رمضان قد حقق إيرادات خلال تلك الفترة بقيمة 20 مليون جنيه، ترتبت عليها ضرائب تبلغ 3 ملايين و 100 ألف جنيه، ومثلها تعويضات.