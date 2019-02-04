بعد خلعها الحجاب.. الفنانة شهيرة تبرر قرارها وترد على منتقديها (فيديو)

أثار موضوع الفنانتين، شهيرة وسهير رمزي خلعهما للحجاب، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ارتدائهما له مدة 24 عامًا، حيث كان ظهورهما مفاجئًا للعديد من المتابعين.

إزاء ذلك، تواصلت “إرم نيوز” مع الفنانة شهيرة لاستيضاح هذه الخطوة وما أثير حولها، إذ وصفت الفنانة الحديث عن خلعها الحجاب أو ارتدائه بـ”العبط”، مشيرة إلى أنها “لا تسميه حجابًا لكنه غطاء رأس، ولا يمثل التزامًا من وجهة نظرها”.

وقالت شهيرة لـ”إرم نيوز”، إنها “ترى الحجاب في تغطية المرأة لجسمها، لكن ما يوضع على الرأس هو غطاء”، موضحة أنه “لا يهمها رأي أحد، خاصة أن البعض يُشغل نفسه بالأمور التافهة، ولن ترد على أحد”.

وأكدت أن “ظهورها دون حجاب، أول أمس، بجانب سهير رمزي، كان بمناسبة خيرية لصالح مستشفى أبو الريش، وكان الحدث يخص السيدات فقط، وليس مختلطًا”، مشيرة إلى أن “هاني البحيري كان حاضرًا بصفته مصمم أزياء، وصديقًا التقط معهما بعض الصور”، مؤكدة على أنّ “هذه الصور تم تسريبها، ثم انتشر خبر خلعهما الحجاب”.

ولفتت إلى أن “الحديث عن خلعها الحجاب لا يزعجها، لكن ما يزعجها لو ظهر شيء من جسدها، الذي من المفترض ألا يظهر إلا على محارمها”، على حد قولها.

وأفادت بأنها “لم تخلع الحجاب، وأنها ذهبت لحضور الحدث بالحجاب، لكنها خلعته داخل القاعة، ووقت خروجها وضعت الحجاب مرة أخرى على رأسها”، لافتة إلى أنها “ربما تظهر في مناسبة مقبلة وهي محجبة”.

وأردفت شهيرة، أنه “عندما نختصر الدين في غطاء الرأس فهذه مصيبة، فأين باقي جسد المرأة الذي هو عورة مغلظة”، مستنكرة في الوقت ذاته “الهجوم عليها رغم تقدمها في العمر والتزامها طوال 25 عامًا بالحجاب والاحتشام”، موضحة أنها “لم تلبس مكشوفًا ولن يحدث؛ لأن الاحتشام هو الأصل، وموضوع الشعر لا يشغلها”.