برلماني إيراني: تركيا تتفوق علينا في السيطرة على أسواق العراق

أكّد برلماني إيراني أن تركيا تتوفق على بلده في السيطرة على أسواق العراق.

وقال البرلماني شهاب نادري، في حديث صحفي مع وكالة أنباء “بيت الأمة” التابعة للبرلمان، الإثنين، إن “إيران لديها أقل من 3% من أسواق العراق، وما تبقى في حوزة تركيا”.

وأشار إلى أن تركيا “لديها 17 مستشارًا اقتصاديًا في بغداد، بينما لدى إيران مستشاران فقط”.

ورأى أن “على الحكومة الإيرانية التوسع اقتصاديًا في إقليم كردستان، بهدف تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران”، منوهًا إلى أن “الإقليم يمكنه أن يكون سوقًا جيدًا لصادرات السلع الإيرانية، وعلى الدولة أن تستغل ذلك للحصول على هذه الأسواق”.

في سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “ايسنا” نقلًا عن الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، الإثنين، أن “محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي سيزور العراق الإثنين”.

وكان المسؤول الإيراني قال إن “الوضع التجاري بين البلدين تباطأ بسبب السياسات الأخيرة بشأن عدم تحديد العملة المتفق عليها للتبادل التجاري بشأن الصادرات الإيرانية”.

ورغم إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية ضد إيران مدة 6 أشهر، واستيراده الغاز من إيران لإمداد محطات إنتاج الكهرباء بالوقود، إلا أن حكومة بغداد بدأت بالبحث عن استيراد الكهرباء من دول عربية مجاورة، في مقدمتها السعودية، بعدما أقدمت إيران في يوليو/ تموز الماضي على وقف تصدير الكهرباء للعراق في ذروة فصل الصيف، على خلفية مشاكل مالية.