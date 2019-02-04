ارتفاع معدل التضخم في تركيا بعد التزايد الحاد في أسعار المواد الغذائية

ارتفع معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي، بعد الزيادة الحادّة في أسعار المواد الغذائية، والتي تعتبر أعلى زيادة شهرية منذ عام 2004.

وأفادت وكالة “بلوميبرغ” الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم ارتفع بنسبة 20.4% في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، على أساس سنوي مقارنة مع نسبة زيادة بلغت نحو 20.3% في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأشارت إلى أن الزيادة كانت نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت حوالي 31% الشهر الماضي مقابل نحو 25.1% خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، لافتة إلى أن هذا المستوى كان أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي التركي بمقدار 13%.

وقالت الوكالة في تقرير:”تعتبر الزيادة في أسعار المواذ الغذائية هي أعلى نسبة زيادة شهرية بحسب البيانات الرسمية منذ عام 2004″.

وأوضح التقرير، أن سبب الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية تعود إلى النقص الحاد في بعض المواد نتيجة الفيضانات التي حدثت الشهر الماضي في منطقة أنطاليا جنوب تركيا التي تعتبر أهم مركز للمحميات الزراعية الزجاجية.

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في سعر المنتج تباطأ إلى 32.9% من 33.6%، فيما هبط التضخم في أسعار الطاقة أيضًا إلى 13.1% من 20.8% بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض أسعار الكهرباء والغاز الشهر الماضي.