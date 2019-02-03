مقتل إيراني وإصابة 7 بانفجار شمال العراق

قتل زائر إيراني وأصيب 7 آخرون على الأقل يوم الأحد، جراء انفجار استهدف حافلتهم في محافظة صلاح الدين شمال العراق، وفقًا لمصدر عسكري.

وقال سعد محمد، نقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء الأحد، مستهدفة حافلة تقل زوارًا إيرانيين، بينهم نساء ورجال، في قضاء بلد غرب المحافظة”، مشيرًا إلى أن “الهجوم أسفر عن مقتل أحد الزوار وإصابة 7 آخرين على الأقل”.

وتضم محافظة صلاح الدين، مزارين مقدسين لدى الشيعة، هما ضريح السيد محمد المكنى بـ”سبع الدجيل” في قضاء بلد، وضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري بمدينة سامراء.

وعادة ما تكون الحافلات المخصصة لنقل الزوار الإيرانيين داخل العراق عرضة لهجمات مسلحي تنظيم داعش عبر العبوات الناسفة أو الانتحاريين.

ورغم إعلان بغداد نهاية 2017 عن هزيمة “داعش” بعد استعادة مدينة الموصل شمال البلاد، إلا أن هجمات مسلحي التنظيم متواصلة في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك (شمال) والأنبار (غرب) وديالى (شرق).