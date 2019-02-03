السعوديّة بسمة العتيبي “أفضل موهبة عربية في أمريكا” (فيديو)

تمكنت الفنانة السعودية الشابة بسمة العتيبي البالغة من العمر 18 عامًا من الفوز بلقب أفضل موهبة عربية Miss Arab Talent، عن فئة غناء “البوب” الأمريكي، وذلك ضمن مهرجان جوائز الموسيقى الذي أقيم في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتعيش الفتاة السعودية صاحبة لقب bazma في الولايات المتحدة مع أسرتها منذ عام 2012 وهي من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها إلى أمريكا وعمرها 12 عامًا حيث شاركت لأول مرة في المهرجان ولم تكن تتقن اللغة الإنجليزية سابقًا، فأخذت تتعلمها عن طريق ترديد أغاني البوب حتى أتقنت اللغة والأغاني معًا.

واستطاعت بسمة أن تبدع في مسارها الفني حيث أصبحت تكتب أغانيها وتقوم بتلحينها، ومنها أغنية “فودو” التي شاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية.

كما أنها أصدرت ألبومًا خاصًا لها بعنوان “fear” أو الخوف، حيث حقق انتشارًا واسعًا عبر المواقع الإلكترونية والأسواق التجارية، بحسب موقع “العربية”.

يذكر أن الفنانة السعودية بسمة تعتبر كاتبة للروايات والأغاني الإنجليزية بالإضافة إلى أنها مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من “شيزوفرنيا” أو فصام، وغنت مقطوعات أوبرالية، ثم أخيرًا فازت بهذه الجائزة من بين 100 مشاركة، لتكون موهبة العرب في الولايات المتحدة لعام 2019.