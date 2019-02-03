مصر تعاقب إسرائيليًا بالسجن المشدد والغرامة المالية

عاقبت محكمة مصرية اليوم الأحد، مواطنًا إسرائيليًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لتهريبه مخدر البانغو عبر منفذ طابا على الحدود المصرية الفلسطينية شرق البلاد.

وبمقر انعقادها بمدينة الطور، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار معوض محمد محمود، اليوم الأحد، بسجن “يودا نسيم إسرائيل ساسون”، إسرائيلي الجنسية، 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوط بحوزته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لتهريبه مخدر البانغو عبر منفذ طابا.

وتعود أحداث القضية إلى 10 أكتوبر من العام الماضي، خلال إنهاء رجال المنفذ إجراءات السفر وتفتيش الأشخاص والحقائب من خلال بوابة الكشف عن المعادن عن طريق جهاز الاكس راي.

وحال إنهاء الإجراءات عثر بإحدى حقائب المتهم ويدعى يودا نسيم – إسرائيلي، 23 سنة، عامل بمطعم، ومقيم بيتغ ميحفا، تل أبيب، ويحمل جواز سفر رقم 31746509- على كمية من نبات البانغو المخدر داخل كيس بلاستيك شفاف.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 197 لسنة 2018 جنايات طابا.

وعقب عرض المتهم على نيابة نويبع، قرر وكيل النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 500 جنيه، ليسدد الغرامة ويسافر إلى إسرائيل، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتسجل برقم 359 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.