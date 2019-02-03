ماذا قال ياسر جلال عن ظهور شقيقه “رامز” بلحيته في فيلم “سبع البرمبة”؟

علقّ الفنان المصري ياسر جلال، على ظهور شقيقه رامز جلال، بلحيته في برومو فيلمه السينمائي الجديد “سبع البرمبة”، قائلًا: “الجمهور سيرى مفاجآت بسبب هذه اللحية عند مشاهدته للفيلم”.

وأوضح مدير أعمال الفنان ياسر جلال، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز”، أن رامز يستخدم لحية شقيقه في الأحداث بشكل كوميدي، خاصة أن ياسر يشارك كضيف شرف، مشيرًا إلى أنهما لم تجمعهما مشاهد في العمل.

وعن استقبال ياسر لتعليقات الجمهور أوضح أنه لا يتابع السوشال ميديا، لكن في كواليس تصوير مسلسله الجديد “لمس أكتاف”، عرضت عليه بعض تعليقات الجمهور، وكان يقابلها بابتسامته المعهودة.

من جهة أخرى علم موقع “إرم نيوز”، من مصدر مطلع داخل فريق الفيلم، أن رامز جلال، استأذن أمير كرارة، قبل الاستعانة بشنبه الذي ظهر به في مسلسل “كلبش”، والذي أدى فيه شخصية سليم الأنصاري.

ولفت إلى أن نفس الأمر حدث مع الفنان أحمد السقا، ورفض المصدر الإشارة إلى ظهور الثنائي كضيفي شرف في الفيلم أيضًا أم لا.

يُذكر أن أحداث فيلم “سبع البرمبة”، تدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته جميلة عوض والفنان محمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف وآخرون.