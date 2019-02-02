العثور على فهد صغير داخل حقيبة يدوية في هذا المطار

المصدر: ا ف ب

أوقف رجل بمطار مدراس في جنوب الهند، وهو يحمل حقيبة يدوية فيها فهد صغير، بحسب ما أعلنت السلطات، السبت.

وكان الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، الذي لم يُكشف عن جنسيته آتيًا من بانكوك. وأثارت أصوات صادرة من حقيبته اليدوية الريبة في نفوس عناصر الأمن.

وقال أحد المسؤولين في المطار: “لم تكن إجاباته واضحة، وأمرناه بفتح الحقيبة لتفتيشها، فعُثر في داخلها على فهد صغير بالكاد يبلغ وزنه كيلوغرامًا واحدًا، موضوع في سلّة بلاستيكية، وكان الحيوان في حالة صدمة وشديد الوهن”.

ونشرت إدارة المطار تسجيلًا مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر موظّفين وهم يحاولون تغذية الحيوان بالحليب.

ويسعى المحققون إلى معرفة إن كان الفهد عرضة لتجارة دولية بالأنواع المحمية.

وقال كبير المسؤولين في شرطة مكافحة الجرائم ضدّ الثروة الحيوانية في مدراس، إن “الراكب محتجز حاليًا ويتمّ استجوابه”.