سعودي يرصد 10 ملايين دولار لرأس نصر الله

إرم – (خاص)

رصد رجل الأعمال السعودي عبد الله العنزي مكافأة مالية قدرها 10 مليون دولار لمن يقتل حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني.

وجاء الخبر عبر إحدى الفضائيات المحلية، حيث قال حتى وإن كان الشخص شيعي المذهب، وفق قوله.

وقال العنزي أن القرار هو رداً على تمادي أمين عام حزب الله في دعم نظام الأسد مادياً ومعنوياً.

ووصف رجل الأعمال السعودي، نصر الله، بالمجرم رقم واحد فيما يجري بسوريا.

كما يعتبر العنزي من أثرياء السعودية، وهو دعم بلا حدود الثورة السورية، حيث وصل تبرعاته بحسب صحيفة "الجوف" السعودية حتى اليوم إلى 30 مليون ريال سعودي.