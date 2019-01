عازفة البيانو إيمان قستي تمثل السعودية في أول حضور عالمي

نشرت عازفة البيانو السعودية الشابة إيمان قستي، مقطع فيديو لمشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، كممثلة لبلادها في جزء من الفعاليات الفنية المرافقة للمنتدى الذي يحضره زعماء من كبرى دول العالم.

وظهرت الشابة ابنة العشرين عامًا، وهي تعزف مقطوعة موسيقية في إحدى الصالات التي ينظم فيها قسم من فعاليات المنتدى المتنوعة التي يحضرها وفود من مختلف دول العالم.

وقالت إيمان القادمة من مدينة الرياض معلّقةً على أول مشاركة عالمية لها:”لـي الشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا “.

لـي الشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية بـ { المنتدى الاقتصادي العالمي } SaudiAramco في سويسرا.???????????????? •المـملكة في داڤـوس•

It is my utmost pleasure & honor to be representing The Kingdom of Saudi Arabia, #SaudiAramco 4 “Wolrd Economic Fourm” in Davos, Switzerland. #WEF pic.twitter.com/EaKwi5d9VG

