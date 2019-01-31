عازفة البيانو إيمان قستي تمثل السعودية في أول حضور عالمي

نشرت عازفة البيانو السعودية الشابة إيمان قستي، مقطع فيديو لمشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، كممثلة لبلادها في جزء من الفعاليات الفنية المرافقة للمنتدى الذي يحضره زعماء من كبرى دول العالم.

وظهرت الشابة ابنة العشرين عامًا، وهي تعزف مقطوعة موسيقية في إحدى الصالات التي ينظم فيها قسم من فعاليات المنتدى المتنوعة التي يحضرها وفود من مختلف دول العالم.

وقالت إيمان القادمة من مدينة الرياض معلّقةً على أول مشاركة عالمية لها:”لـي الشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا “.

لـي الشرف بتمثيل المملكة العربية السعودية بـ { المنتدى الاقتصادي العالمي } SaudiAramco في سويسرا.???????????????? •المـملكة في داڤـوس• It is my utmost pleasure & honor to be representing The Kingdom of Saudi Arabia, #SaudiAramco 4 “Wolrd Economic Fourm” in Davos, Switzerland. #WEF pic.twitter.com/EaKwi5d9VG — إيمـان قسـتي Eman Gusti (@eman_gusti) January 30, 2019

وتعد “قستي” واحدة من السعوديات القلائل اللاتي يتقن العزف على البيانو بشكل محترف، إذ ظل تعلّم الموسيقى في المملكة خلال العقود الماضية مقيدًا بالاستناد لفتاوى دينية، ما لبثت السعودية أن تخلّت عنها خلال العامين الماضيين، وبدأت بالانفتاح على الفنون العالمية بما فيها الغناء، والموسيقى.

وتعلمت إيمان عزف البيانو بجهد شخصي، وبمساعدة من عائلتها منذ سن الطفولة، قبل أن يتاح لها اتباع دورات احترافية، والظهور في مناسبات فنية مختلفة في المملكة.

ونالت “إيمان” العام الماضي إعجاب الحاضرين لحفل الموسيقى الكلاسيكي الذي احتضنه مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وعزفت أمام الموهبة العالمية عازفة الكمان السنغافورية، كلوي شوا، وعازف البيانو البريطاني العالمي، جوردن باك.

وشاركت السعودية في منتدى دافوس الذي عُقد الأسبوع الماضي، بوفد رفيع المستوى، إلى جانب إقامة منتدى “مسك” العالمي التابع لمركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، بجناح مستقل ومتكامل يبرز الثقافة السعودية.