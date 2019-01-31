قفزة جنونية لمغامر من هيلوكبتر على مهبط فندق برج العرب في دبي

قفزة جنونية لمغامر من هيلوكبتر على مهبط فندق برج العرب في دبي

المصدر: فريق التحرير

نفذ الدرَّاج الإسكتلندي كريس كايل قفزة “جنونية” من طائرة مروحية على مهبط  فوق فندق “برج العرب” في إمارة دبي، وفق فيديو تدوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو “كايل” وهو يقفز من طائرة مروحية على مهبط الفندق، ثم يجري في مسار أُعد لهذه القفزة، ليدخل في النهاية المبنى العملاق.

وذكر موقع لموقع “bicycling” المتخصص بالمغامرات، أنه تم إجراء التصوير بشكل جزئي لمساعدة “كايل” على تخطي مخاوفه من المرتفعات.

وقال كايل بعد المغامرة المثيرة:”من المدهش ما يمكن أن يفعله جسم الإنسان، وقبل  الطيران، وعلى متن الطائرة ، كنت أقول لنفسي: أنا أفعل هذا، بغض النظر عن السبب، سأقوم بذلك بالتأكيد”.

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