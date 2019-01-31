هل اتهمت اللبنانية قمر صديقها بالشذوذ الجنسي؟

قالت المغنية اللبنانية قمر إنها شاهدت صديقها السابق فيما وصفته بـ “موقف مؤثر” مع صديقه، في تلميح على ما يبدو إلى علاقة “مثلية” تربط الشابين، موجهة نقدها لصديقها بسبب خيانته لها.

وقالت عبر حسابها في “إنستغرام”: “هذا هو الذكر الذي دخل حياتي، ووثقت به وامتلك كل مشاعري الصادقة ومن غير أي مصلحة، لأنه أصلا بيخاف تفرط بطنه حتى ما يجوع، هذا الذي يتباهى وداير يفرجي العالم كل الرسائل التي بعثتها له!!!”.

وأضافت: “من محبة طبعًا كنت أبعت لأن لما يقول بحبك قلو أنا كمان وكل صورة وكل فيديو جوعان الشهرة.. ووقتها كنت مغشوشة وما عارفة شي قبل ما شوف بعيوني المشهد المؤثر بينو وبين صاحبو”.

وتابعت قمر: “يلعن أبو الشهرة اللي جننتك لدرجة أن تؤذي إنسانة إرضاء لغرورك وأنانيتك.. خذ صفحتي وكل جمهوري.. أقدمهم لك على طبق من ذهب، ولا أعيش اللحظة الصادمة اللي شوف فيها بعيوني صاحبي مع صاحبه”.

يذكر أن قمر كانت تزوجت من رجل الأعمال المصري جمال مروان ولجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى “إثبات نسب” ابنها ضد مروان صاحب قنوات “ميلودي” حينها.

ودخل الطرفان في نزاع طويل استمر سنوات، واتهمت المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA إلا أنه رفض إجراء التحليل زاعمًا أنه لم يتزوجها.