العراق يفتتح جسرًا في بغداد مغلقًا منذ 2004 (صور)

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم الأربعاء، عن افتتاح جسر حيوي مغلق منذ 2004، فيما افتتحت أمانة بغداد شارعًا حيويًا مغلقًا منذ 2008.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي، “إنه تم اليوم إعادة افتتاح جسر في بغداد مغلق منذ 2004″، مبينًا “أن هذا الجسر يربط منطقتي بسماية والنهروان بالعاصمة”، وفق ما ذكر موقع “السومرية” نيوز المحلي.

وأضاف الربيعي، “أن هذا الجسر سيخفف من الزخم المروري في مدخل بغداد”.

من جانبها، أكدت أمانة بغداد “أنها رفعت كتلًا كونكريتية، وافتتحت شارعًا يربط شارع فلسطين بالخط السريع قناة الجيش “، موضحة “أن هذا الشارع مغلق منذ 2008”.

وتابعت “أنها افتتحت عددًا من الأزقة في ذات المنطقة كانت مغلقة منذ أكثر من 10 سنوات”، لافتة إلى “أن عملية فتحها ستسهل حركة السير والمرور، وستباشر بحملة لتنظيف الأزقة”.