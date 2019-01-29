تامر حسني يعلن تفاصيل حفله القادم في السعودية  (صور)

أعلن الفنان والمطرب المصري تامر حسني تفاصيل حفله القادم في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي كونه الثاني له بعد تنظيم المملكة للحفلات الفنية، والقيام بعدة إجراءات وفقًا لرؤية 2030 التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

ونشر الفنان المصري، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور “إنستغرام”، منشورًا عن تفاصيل الحفل، الذي تضمن تنظيمه في 22 فبراير المقبل، وبدء بيع التذاكر من خلال المنافذ الرسمية في الأول من الشهر نفسه.

واكتفى تامر بكتابة تعليق باللغة الإنجليزية تضمن “تامر حسني في السعودية 22 فبراير”، حيث يتم تنظيم الحفل برعاية اللجنة الثقافية بالهيئة العامة للثقافة والترفيه بالمملكة.

يذكر أن تامر حسني أحيا أول حفل غنائي مختلط في تاريخ السعودية 30 مارس الماضي، حيث نفدت تذاكر الحفل في اليوم الأول من طرحها.