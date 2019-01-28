المغرب يفتتح أول وحدة لتصنيع أدوية بيوتكنولوجية في أفريقيا

أعلن المغرب، اليوم الإثنين، افتتاح وحدة متخصصة في إنتاج أدوية بيوتكنولوجية مضادة للسرطان في مدينة الدار البيضاء، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا.

وقالت وكالة المغرب الرسمية إن “مختبرات سوطيما (خاصة) افتتحت، الإثنين، بالمنطقة الصناعية لبوسكورة (الدار البيضاء) وحدة متخصصة في إنتاج أدوية بيوتكنولوجية مضادة للسرطان”، لافتة إلى أن هذه الوحدة هي “الأولى من نوعها” بالقارة السمراء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوحدة ستساهم في تحقيق الاستقلال والأمن الصحي بالبلاد، إضافة إلى توفير علاج مبتكر ذي جودة عالية وفي المتناول لفائدة المرضى المغاربة والأفارقة.

وحسب مسؤولي مختبرات سوطيما، فإن من شأن الإنتاج المحلي لأدوية بيوتكنولوجية مضادة للسرطان بأفريقيا أن يعزز السياسة الصحية بالمغرب.

والـ”البيوتكنولوجي” أو “التكنولوجيا الحيوية” تعني استخدام شيء حي لصنع أو تطوير منتج مفيد، أي أنّها تكنولوجيا قائمة بالأساس على علم الأحياء.

ويعود تاريخ إنشاء مختبرات سوطيما إلى سنة 1976، وهي متخصصة في الصناعات الصيدلية؛ حيث طورت عددًا من الأدوية والعلاجات.