شمس الملا.. ابنة مخرج مسلسل “باب الحارة” تنشر صورًا فاضحة جديدة لها (صور)

عادت الفنانة السورية الشابة، شمس الملا، ابنة مخرج مسلسل “باب الحارة“، بسام الملا، إلى إثارة الجدل، بعد أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة لها وهي “شبه عارية”.

وأثارت شمس الملا، موجة من الانتقادات الواسعة؛ بعد أن تناقلت المواقع الصور التي تظهر فيها وهي ترتدي “مايوهًا” مثيرًا في الجزء الأعلى من جسدها، وهي تحتضن شابًا.

يشار إلى أن شمس الملا شخصية مثيرة للجدل؛ بسبب أسلوب حياتها وملابسها المثيرة، وتظهر في جميع صورها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وهي ترتدي ما يشبه سترات قصيرة جميعها مفتوحة الصدر، كما أنها سبق ونشرت صورة مثيرة لها من حوض الاستحمام.

وشاركت شمس الملا في الجزء التاسع من مسلسل “باب الحارة” الذي يخرجه والدها، وجسدت فيه شخصية “صفا” وهي سيدة تلجأ إلى حارة الضبع للهروب من الجنود الفرنسيين، بعد أن قتلت جنودًا منهم انتقامًا لوالديها.