الحكومة اليمنية تعلّق على بيان منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة

عبّرت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، عن أسفها لبيان منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي الذي لم يُدن بوضوح ميليشيات الحوثي الانقلابية في استهدافها لمخيم النازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة قرابة 30 آخرين بعضهم في حالة حرجة، ومعظم الضحايا من النساء، والأطفال، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

ودعت اللجنة العليا للإغاثة في بيان منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تسمية الأمور بمسمياتها، وتحميل الانقلابين المسؤولية الكاملة، والواضحة عن كافة المجازر، والجرائم التي يرتكبونها يوميًا بحق المدنيين، والنازحين، والانتهاكات بحق العمل الإغاثي والإنساني.

وأكدت اللجنة، أن استخدام وصف (أطراف النزاع) أمر غير مقبول، موضحة أن المأساة التي عاناها الشعب اليمني -وما زال يعانيها- هي نتاج للجرائم والمجازر شبه اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين الانقلابية بحق شعب بأكمله، منذ ما يزيد على أربعة أعوام.

وأشارت إلى أن استهداف الميليشيات الانقلابية لمخيمات النزوح، والمراكز الإنسانية، ليس جديدًا، إذ سبق أن استهدفت مخيم بني جابر للنازحين المموَّل من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة مرتين، وأسفر ذلك عن مقتل امرأتين، وإصابة أكثر من 15 آخرين، إضافة إلى الاستهداف الممنهج والمستمر للنازحين في محافظات: الحديدة، وتعز، وحجة.

وحذّرت اللجنة من أن الصمت تجاه مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع الانقلابيين على ممارسة مزيدٍ من الجرائم، مطالبة بضرورة التدخل الفوري والسريع، وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم والمجازر، المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.