روان بن حسين تكشف تعرضها للخيانة من خطيبها

فاجأت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين متابعيها بإعلان تعرّضها للخيانة من قبل خطيبها، رغم أنه لم تُعلن من قبل خبر ارتباطها للجمهور، وكانت دائمًا تتحدث عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي.

ونشرت روان بن حسين صورة لها لأول مرة عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” مع خطيبها الذي ظهر وهو يحتضنها خلال جلوسه بجوارها في السيارة، ويبدو واضحًا خاتم الخطبة الذي يرتديه بيده.

وقالت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في تعليقها على الصور إنها تعرَّضت للاحتيال والخيانة من قبل خطيبها هذا الصباح، كما نشرت صورة حبيبته الجديدة التي خانها معها.

وعلّقت على صورة حبيبته قائلة:” آمل أنها تستحق الذكريات، والأماكن، والوجوه، والوعود، والحب الذي كان لدينا منذ ألف سنة، وكسرة القلب”.

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين قد أثارت غضب نشطاء المملكة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها عن رفضها الزواج من رجل سعودي حتى لو أعطاها مهرًا ضخمًا.

وظهرت روان بن حسين في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تسير مع صديقة لها والتي تطرح عليها تساؤل إن كانت توافق علي الخطبة من رجل سعودي في حال أعطاها مهرًا مقداره 900 ألف، ولكنها أجابت إنها لن توافق.