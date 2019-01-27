إعلامية مصرية تنصح المطلقات والأرامل بـ “الروبوت” بدلًا من الرجال (فيديو)

تقدّم محامٍ مصري اليوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه إعلامية مصرية شهيرة بالتحريض على الفجور، بعدما نشرت مقطعًا مصورًا تدعو فيه النساء إلى شراء “الروبوت الجنسي“، والاستغناء به عن الرجال.

واتهم المحامي أشرف فرحات في بلاغه الإعلامية رانيا بدوي بـ”التحريض على الفسق والفجور”، بعدما ظهرت في فيديو صوت وصورة عبر قناتها “كلام رنوش” على يوتيوب، تخاطب فيه السيدات المطلقات والأرامل وتدعوهن إلى شراء “الروبوت الجنسي”.

وطالب مقدم البلاغ الذي جاء تحت رقم 1230 لسنة 2019، بـ”إحالة الإعلامية للتحقيق في الجريمة التي ارتكبتها بحق المرأة المصرية بل بحق المجتمع المصري أجمع”.

كما طالب المحامي في دعواه بـ”منع رانيا بدوي من السفر ووضعها على قوائم ترقب الوصول، والادعاء مدنيًا ضدها بمبلغ مليون جنيه”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو بثته الإعلامية رانيا بدوي، تدعو فيه النساء إلى الاستغناء عن الرجال والاستعاضة عنهم بـ”الروبوت الجنسي”.

ونصحت بدوي في المطقع المصور السيدات بشرائه والاستغناء عن الرجال، حتى “يكون بديلًا للرجل في القيام بمهامه الزوجية والمنزلية، ويقوم بكل الوظائف العضوية للرجل”، وفق قولها.