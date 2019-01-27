الفنانة الإماراتية بدرية أحمد تكشف آخر تطورات أزمتها المادية (فيديو)

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن حلول انفراجة في أزمتها المادية التي كانت قد أعلنت عنها قبل أيام ماضية، مشيرة إلى تدخل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، في مساعدتها للعبور من محنتها الصعبة التي كانت ستدفعها للتشرد والضياع بسبب غرقها في الديون، ما هدّد مستقبل أبنائها أيضًا.

ونشرت بدرية أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، منشورين متتاليين، أولهما صورة لها أرفقتها بتعليق قائلة “ما عاش اللي يذل بنت زايد وبو خالد عايش”، في إشارة منها إلى تدخل ولي العهد، في حل أزمتها والخروج من محنتها الصعبة.

وأتبعت منشورها، بمقطع فيديو، صوّرت فيه مجموعة من “الكراتين” المغلفة، والتي بداخلها مساعدات، ووجّهت من خلاله رسالة شديدة اللهجة بشكل غير مباشر إلى بعض المسؤولين، قائلة: “زي ما قلت.. ما عاش اللي يذل بنت زايد وبو خالد عايش.. إذا أنتم مو قد الكراسي والمناصب اللي أنتم جالسين عليها لا تتصلون.. أنا مش محتاجة.. مش محتاجة وأبو خالد موجود”.

وكانت أحمد قد أعلنت عن اقترابها من التشرد من منزلها وافلاسها، بعد تراجع أوضاعها المالية بشكل غير مسبوق، وصل لحد اقترابها من الطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها.

يذكر أن الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، كانت قد خلعت الحجاب قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.