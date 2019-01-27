وسادة ذكية تشوش على الشخير (صور)

توصل عدد من الباحثين في جامعة شمالي الينوي الأمريكية، إلى ابتكار وسادة نوم تتضمن مجموعة من التقنيات الجديدة القادرة على التقاط صوت الشخير المزعج لشريكك في السرير، ومن ثم تقوم بتشتيته ومحاولة التشويش عليه، بحيث تتمكن من الحصول على قسط من النوم الهادئ.

وقال الباحثون وفقًا لما نشره موقع IEEE الخاص بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، إن “الوسادة تحوي بداخلها ثلاثة ميكروفونات، وظيفة أحدها التقاط صوت الشخير وتحديد تردد موجاته الصوتية، والميكروفونان الأخريان يقومان بتجميع الموجات الصوتية للضوضاء المحيطة بصوت الشخير، بحيث يتم قياس تردداتها هي الأخرى، وعند ذلك يبدأ نظام إلكتروني على شريحة سليكون بتحليل ذلك وتوليد موجات صوتية مضادة حول أذني النائم، بحيث تقوم بالتشويش عليها وتشتيتها ليتمكن من النوم في هدوء”.

المثير للدهشة أن النظام الإلكتروني الذي تعمل به الوسادة يتمكن من رصد التغيرات الموجية التي تحدث لترددات الموجات الصوتية الخاصة بالشخير من شخص لآخر، بالتالي يتمكن النظام من تمييز أصوات الشخير حتى إن تغير الشخص النائم على مدار اليوم.

وأوضح الباحثون أنهم يحاولون في الفترة المقبلة تطوير النظام بحيث يصبح قادرًا على تمييز نوع الشخير وأسبابه من حيث كونه ناتجًا عن التعب أو مشاكل في الأنف أو الجهاز التنفسي، ليتم تنبيه المريض ليتعرف على السبب من خلال التوجّه إلى الطبيب المناسب.