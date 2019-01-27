عقيل الرئيسي يرد على اتهامات بتمثيل الحب مع فرح الهادي

أعرب الفنان الكويتي عقيل الرئيسي عن استيائه الشديد من الاتهامات الموجهة له وزوجته الفنانة فرح الهادي بالتصنع من أجل المزيد من الشهرة.

وقال الرئيسي في رده على أسئلة متابعيه على “إنستغرام”: “بنشيب وهدول على نفس المنوال.. ما عندي رد.. وندور شهرة !..ترى المشهور ما يدور على الشهرة شبعنا شهرة”.

وأكد عقيل أنه لم يعد يهتم بالرد على مثل هذه الأخبار، معلقًا: “شو أقول يعني أنا وفرح ما قمنا نهتم حق هالمواضيع خل اللي يقول يقول”.

ودافع عن زوجته فرح من خلال رده على سؤال أحد متابعيه والذي يقول: “إيش ردك على الناس اللي تقول أهلك ما يبغون فرح”.

ورد الفنان الكويتي: “دراما قريب بسوي أقوى عزيمه في بيتنا أهلي وأهل فرح وبشوف ويه اللي يقولون جذي”.

وسبق أن استنكر الفنان الكويتي عقيل الرئيسي زوج الفنانة الكويتية فرح الهادي، تعليقات بعض متابعيه على السوشال ميديا، بشأن أنهما لم يدفعا شيئًا مقابل شراء وتجهيز بيتهما الجديد، موضحًا أن مفهوم البعض عن حياة المشاهير خاطئ تمامًا، خاصة أنهم يعتقدون أنهم يحصلون على كل شيء دون مقابل مادي.