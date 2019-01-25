في تجربة مثيرة للجدل.. استنساخ 5 قرود في الصين بنفس الظروف العقلية للإنسان (فيديو وصور)

وُلِدت خمسة قرود مستنسخة لديها نفس الظروف الصحية العقلية الوراثية، في تجربة مثيرة للجدل في الصين.

وتمت تربية القرود المستنسخة التي لديها نفس الحمض النووي المتغير لاستخدامها في الاختبارات المعملية، والتي لديها أعراض مشابهة لظروف الإنسان من القلق، والاكتئاب، والشيزوفرينيا.

وأُجريت هذه التجربة في معهد العلوم العصبية (ION) للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) في شنغهاي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستخدم الباحثون نفس الأسلوب الذي استُخدم العام الماضي لإنتاج “تشونغ تشونغ” و”هوا هوا”، أول قردين مستنسخيْن على الإطلاق، والنعجة “دوللي” التي استُنسخت في أواخر التسعينيات في أسكتلندا.

وسيتم توجيه الحيوانات للحياة في المختبر، ويزعم العلماء أن الرئيسيات المحورة ستُستخدم لاختبار العلاجات الرائدة الجديدة للأمراض التي تتراوح بين اضطرابات الدماغ، والسرطانات.

لكن هذه الخطوة الأخيرة ستثير حتمًا أسئلة أخلاقية حول مستقبل الاستنساخ البشري، وكيف يتقدم العلم الحديث في المستنسخات الموروثة الجينية.

يُذكر أن الصين أثارت الجدل مؤخرًا بعد أن ادَّعى العالم “خه جيانكوي” أنه أنشأ أول طفل في العالم معدَّل وراثيًا، وقال مسؤولو الولاية إنه تصرف بشكل غير قانوني، سعيًا وراء الشهرة والثروة.