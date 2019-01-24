بدرية أحمد تفاجئ متابعيها عبر “إنستغرام” بطلب غريب (فيديو)

بعدما كشفت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد عن تراجع أوضاعها المالية بشكل غير مسبوق، واقترابها من التشرد والطرد من منزلها بسبب تكاثر الديون عليها، خرجت لتؤكد أن الوضع الذي وصلت إليه أكبر من الديون.

وبثت أحمد مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، قالت فيه: “جزاكم الله خيرًا لا تمنشنون لي اللي يتشمت ويتكلم عني بسوء الموضوع أكبر بوايد.. مستقبل عيالي.. لأن الحالة اللي أنا فيها الحين ما اتحمل”.

وتابعت الممثلة الإماراتية في الفيديو: “كفاية الألم اللي أنا فيه.. الموضوع أكبر من الإيجار والديون.. الموضوع كله عيالي”.

يأتي هذا الفيديو الجديد في أعقاب فيديو آخر نشرته بالأمس، بعنوان “اعترافات قوت القلوب”، وتحدثت خلاله عن وضعها المالي، ودمعت عيناها وهي تعبر عن احتياجها للمال، وأوضحت في الفيديو، القضايا المرفوعة عليها والمتهمة في أغلبها بوجود ديون عليها، مشيرة إلى أنها كانت تملك كل شيء في الماضي، لكنها الآن لا تملك شيئًا.