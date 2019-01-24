فاشنيستا كويتية تثير استياء النشطاء بسبب “المتاجرة بمشاعر ابنها”

أثارت الفاشنيستا الكويتية فينيسيا المعروفة باسم “أم ريان” استياء النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توثيقها للحظة إبلاغ ابنها بوفاة والدتها (جدته) وتوثيق ما دار بينها وبين ابنها حين أبلغته بحالة الوفاة، مما أثار حزن ابنها وبكاءه، الأمر الذي وصفه النشطاء بـ “المتاجرة بمشاعر الطفل لزيادة الشهرة”.

وظهرت الفاشنيستا في مقطع فيديو تناقله نشطاء من إحدى حساباتها تويتر، محاولةً تمهيد الكلام لابنها حول وفاة جدته قبل أن تذكر له الخبر، مما دفع الطفل إلى البكاء بشدة متأثراً من الخبر، لتتابع التصوير أثناء احتضانها له دون إيقاف التصوير حتى آخر لحظة.

وأثار المقطع انتقادات حادة للفاشنيستا التي اعتادت نشر يومياتها برفقة ابنها ريان عبر مواقع التواصل، إلا أنها لم تلق قبولاً هذه المرة لحساسية الموقف المتمثل بوفاة والدتها وتأثر الحفيد بهذا الخبر.

وتعليقاً على المقطع المثير للجدل، طالب الناشط أحمد الميموني بالتدخل من هيئات حماية الطفولة لحماية الأطفال من المتاجرة العاطفية، قائلاً “حب الشهرة وزيادة المتابعين يدفع فاشينيستا لتوثيق لحظة إبلاغ ولدها بوفاة أمها «جدته نتمني من هئية حماية الطفل التدخل ومنع المتاجرة بمشاعر الأطفال وعرضها للعالم لزيادة متابعين وشهره”.»

حب الشهره وزيادة المتابعين يدفع فاشينيستا لتوثيق لحظة ابلاغ ولدها بوفاة أمها «جدته» ..

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. نتمني من هئية حماية الطفل التدخل ومنع المتاجرة بمشاعر الاطفال وعرضها للعالم لزيادة متابعين وشهره. pic.twitter.com/xlIpdW6Kx6 — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) January 23, 2019

وكتب الناشط الدكتور سعد فرحان السعدون مستهجنًا تصرف الفاشنيستا “أعوذ بالله من هذا السلوك تصوير طفل مفجوع إلى هذا الحد وصلوا في الهوس المرضي بالتصوير”.

فاشينيستا تخبر ولدها بوفاة أمها «جدته» وتصور ردة فعله. pic.twitter.com/Zr5ATUTmra — المجلس (@Almajlliss) January 23, 2019

وعلقت المدونة السراية بنت بو ناصر: “لما تنعدم آخر ذرة إحساس في البشر! بغض النظر عن إنج لج خلق تصورين في أصعب موقف ممكن يمر عليج في حياتج كلها! هالطفل شنو ذنبا تقولينله هالخبر في هالطريقا المؤلما!! والله وآنا بمكاني! حسيت ودي أدش التلفون وأحضنا علشان يسكت إستغفر الله”.

لما تنعدم أخر ذرة إحساس

في البشر !

بغض النظر عن إنج لج خلق تصورين

في أصعب موقف ممكن يمر عليج في حياتج كلها!

هالطفل شنو ذنبا تقولينله هالخبر في هالطريقا المؤلما !!

والله وآنا بمكاني! حسيت ودي أدش التلفون وأحضنا علشان يسكت ????????

إستغفر الله .

pic.twitter.com/73xvpoTZ8j — السرآيه بنت بوناصر (@srraiaa) January 23, 2019

وتوالت مئات التغريدات الناقدة للفاشنيستا واصفةً تصرفها بـ “قساوة القلب والتجرد من المشاعر الإنسانية لتوثيقها خبرًا فاجعًا كوفاة والدتها وإعلام ابنها بهذه الطريقة لزيادة الشهرة والمتابعين”.

وتعتبر الفاشنيستا من مشاهير مواقع التواصل وتوثق يومياتها بمشاركة ابنها ريان، وتمتلك آلاف المتابعين عبر حساباتها الإلكترونية.