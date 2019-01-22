ساعة “أبل” الجديدة سيتم التحكم فيها بالإيماءات (صور)

عكفت شركة أبل مؤخرًا على تطوير ساعتها الذكية “أبل ووتش” Apple Watch ، لإمكان التحكم فيها من خلال حركات المعصم والإيماءات، وظهر ذلك في أكثر من 100 رسم توضيحي بطلب حديث للحصول على براءة اختراع.

ويمكن أن تسمح لك هذه البراءة، في يوم من الأيام ، بالتحكم في وظائف “أبل ووتش” بواسطة حركات معينة بمعصم اليد دون الحاجة إلى لمس شاشة الساعة، الأمر الذي يكون مفيداً إذا كنت مشغولاً بأداء شيء آخر.

وعملت شركة أبل على تطوير هذه الإيماءات على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن الطلب الأخير الذي اكتشفه موقع Patently Apple، يوضح كيف يمكن للمستخدمين الرد أو تجاهل الرسائل بالإضافة إلى الرد على المكالمات.

وتبدو بعض هذه الإيماءات طبيعية وبديهية في حين أن البعض الآخر يبدو غامضًا بعض الشيء.

وعلى سبيل المثال، في الرسم التوضيحي المُرفق يمكنك معرفة كيفية التحكم في اختيار بسيط، مثل الرد على رسالة واردة أو رفضها، من خلال إمالة بسيطة للمعصم، فإمالة المعصم بعيدًا عنك تكون للرد أو تجاهك لرفض الرسالة.

غير أن البعض الآخر يبدو أكثر تعقيدًا، على سبيل المثال، لتحديد شيء ما من القائمة ستحتاج إلى ثني معصمك باستمرار لتحريك المؤشر، ثم الانتظار حتى تظهر “حلقة تقدم” وتحديد أحد الخيارات بها.

ومثال آخر هو القدرة على الرد على مكالمة واردة عن طريق قبض اليد، ولكن ستحتاج إلى عمل قبضة قوية والاستمرار في ذلك حتى يتم تكوين حلقة تقدم كاملة.

وتم تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع هذه من الربع الأول عام 2018، ولكن توقيت طرح هذا المنتج إلى السوق غير معروف حتى الآن.