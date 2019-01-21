متباكيًا على نظام الأسد.. الفنان السوري زهير عبدالكريم يصدر البيان رقم 1 (فيديو)

أجهش فنان سوري معروف، بالبكاء، خلال رسالة مصورة وجهها إلى زملائه في الوسط الفني، الذين انتقدوا الأوضاع المعيشية في البلاد وطالبوا رئيسهم، بشار الأسد، بإصلاحها.

وكان فنانون بارزون، على رأسهم أيمن زيدان، شكران مرتجى، وبشار إسماعيل، انتقدوا انقطاع الكهرباء، وشح المحروقات، والخبز، في عموم المناطق السورية.

وقال الفنان، زهير عبد الكريم، دفاعًا عن الرئيس السوري: “لم نبتز البلد ولم نسرق البلد وما لعنا ظلام الكهرباء بس أشعلنا الشموع وما خرجنا عن طورنا لأنو ما لقينا قنينة غاز بالعكس حولناها لطاقة عابرة مع جيشنا وجنودنا مشان يبقى الوطن شامخ ومنتصر”.

وألمح عبد الكريم في حديثه إلى الفنانة شكران مرتجى، دون تسميتها، وقال: “التلفزيون السوري ومنذ بدء الحرب كان يحاول الحصول على تصريحات مؤيدة للنظام من فنانين، إلا أن بعضهم كان يقول ما دخلني، أنا فلسطيني، أو أنا عراقي”.

واتهم الفنان السوري، “ممثلين لم يسمهم، بالحصول على عشرات الآلاف من الدولارات، مقابل تصريحات أطلقوها ضد النظام، وعلى رأسهم أيمن زيدان، وشكران مرتجى، المؤيدان بشدة لبشار”، وفقًا للمصدر ذاته.