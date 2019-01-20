وفاة أكبر معمّر في العالم بعد أشهر من حصوله على اللقب

تُوفي أكبر رجل معمّر في العالم في منزله شمال اليابان عن عمر ناهز الـ 113 عامًا بعد حصوله على اللقب قبل أشهر فقط.

وفارق “ماسازو نوناكا” الحياة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بينما كان نائمًا في منزله في أشورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وأعلنت حفيدته يوكو نوناكا أن الوفاة جاءت نتيجة أسباب طبيعية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحصل “نوناكا” على لقب أكبر رجل معمّر في العالم عن عمر ناهز الـ 112 عامًا و 259 يومًا من قِبل “موسوعة غينيس” للأرقام القياسية في أبريل 2018.

يُذكر أنه وُلد في 25 يوليو 1905، وترعرع في عائلة كبيرة، وكان في شبابه مزارعًا وحطابًا، ثم أدار فندقًا للينابيع الساخنة في مسقط رأسه ببلدة أشورو على جزيرة هوكايدو اليابانية التي تبعد 900 كيلومتر إلى الشمال من طوكيو.

وحمل نوناكا هذا اللقب خلفًا للإسباني فرانشيسكو نونيز أوليفيرا، الذي تُوفي عن عمر ناهز الـ 113 عامًا، وعُرف عنه أنه كان يستمتع بنزول المسبح، ويحب الحلويات، خاصة كعكة الفراولة.